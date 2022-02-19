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Что на самом деле произойдёт, если проглотить жвачку

Что на самом деле произойдёт, если проглотить жвачку

Миф или правда?  Какими только «страшилками» не кормили нас в детстве родители и друзья во дворе. Переступишь через лежачего – он «не вырастет», кривляешься – «таким и останешься», ну а если съел нечаянно жвачку, то финиш, наверняка «всё слипнется».

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