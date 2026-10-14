Четвёртый состав отряда «БАРС» завершает обучение в Чебаркуле

Четвертый состав территориального отряда «БАРС» завершает обучение на полигоне Чебаркульской танковой дивизии, после чего займется защитой критически важной инфраструктуры Челябинской области от ударов беспилотников.
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