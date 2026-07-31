Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в нагнетании ситуации с Сеутой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги в адрес Москвы, который заявил о якобы причастности России к нагнетанию ситуации вокруг миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.
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