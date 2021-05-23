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Рэп-звезда из Балтасей: «Судя по уличным разговорам, пацанская сила потихоньку угасает»

Рэп-звезда из Балтасей: «Судя по уличным разговорам, пацанская сила потихоньку угасает»

Нурминский о родном татарском селе, выборе между Казанью и Москвой, а также американской мечте Дебютный клип Альберта Шарафутдинова, более известного по псевдониму Нурминский, «Мент на меня газует» уже перевалил за 45 млн просмотров на YouTube.

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