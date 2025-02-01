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Русская весна

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Зачистка района Северный в Часов Яре (ВИДЕО)

Зачистка района Северный в Часов Яре (ВИДЕО)

Зачистка района Северный в Часов Яре. Кадры добровольческой бригады «Эспаньола». На видео командир группы штурмовиков «Питбуль» с бойцами и убитые боевики ВСУ, Добровольцы штурмуют позиции врага и освобождают город вместе с ивановской 98 – й дивизией ВДВ и мурманской 200-й бригадой ЛенВО.

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