Зачистка района Северный в Часов Яре (ВИДЕО)

Зачистка района Северный в Часов Яре. Кадры добровольческой бригады «Эспаньола». На видео командир группы штурмовиков «Питбуль» с бойцами и убитые боевики ВСУ, Добровольцы штурмуют позиции врага и освобождают город вместе с ивановской 98 – й дивизией ВДВ и мурманской 200-й бригадой ЛенВО.