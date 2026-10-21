Россия в сомнениях: Спасать Европу, добить Европу — или спокойно смотреть, как она громко загибается? Лидеры стран ЕС не знают, чем тушить пожар, расползающийся по континенту, и поэтому просто собачатся между собой Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Владимир Блинов Кирилл Озимко На саммите лидеров стран ЕС прошли «ужасные» дебаты по вопросам миграции, «недостойные заседания Европейского совета», сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Воровали наше будущее под патриотизм»: Поплавская сорвалась из-за казнокрадства в Роспатриотцентре и Росмолодёжи
- "Россия вам должна бесплатный проезд?" За требование об оплате, мигранты бросаются с кулаками на контролёров
- Пока вы ловите самозанятых, они покупают виллы в Испании. И не подают декларации
Свежие комментарии
- Что с ним случило...
- Молельные комнаты...
- Молельные комнаты...
Надо смотреть на это, как на УРОК НАМ!! А то смеёмся над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! "Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает"! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что в Европе происходит, плюс к имеющимся "незаменимым" прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого?
А насчёт "русского следа" ... Выгодно это нам? ДА !!! Мне кажется - всё гораздо ГЛУБЖЕ !!!
Во главе нашего государства находится знаток ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, главный принцип которых - ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ СОПЕРНИКА В СВОЮ ПОЛЬЗУ !!! Уверен : сами мы в Европу не лезем - но сделать так, чтобы туда полезли США ...
Помнится в 1968 году стоило Де Голлю из американской повестки выйти - ТУТ ЖЕ США организовали ему студенческие беспорядки!
А сейчас Франция вместе с другими странами ЕС на США окрысилась - вот и "получи, фашист, гранату"!
Россию европейцы итак во всех своих бедах обвиняют, которые они сами же и спровоцировали... "спасение утопающих - дело рук самих утопающих" и не стоит в это вмешиваться ... им просто необходимо дойти до дна и, осознав это, оттолкнутся, а там уже как выйдет... Нет, не надо помогать.
КАК НИ КАК ЕСТЬ У НАС КАКАЯ ТО ЧАСТЬ ЕВРОПЫ ПРОСТО НАПРОСТО РАЗШИРИТЬ ЕЕ ТЕРРИТОРИЮ И ПИПЕЦ КАКАЯ ПИЗДА БУДЕТ ЛЕСТИ В ЗАЛУПУ НЕ СПАСАТЬ НЕ ДОБИВАТЬ ПРОСТО ТЕРРИТОРИЮ РАЗИРИТЬ И ПИЗДОХЕН ЩВАНС ВСЕМ ТЕМ КТО ЗАЛУПАЕТСЯ.
ХВААААТИТ даже начинать рассуждать о каком-то спасении гейропы! Если этому западно-европейскому очагу, как осколкам до нельзя развращенного др. Рима, не суждено самому окончательно загнуться, найдутся там свои спасатели, ассенизаторы, а если НЕТ, то "На нет и суда нет!"
Неправильно мыслите, гражлане! Добиватьнадо эту гидру, чтобы у неё даже в мыслях не было желания нам навредить! И правильно сказано, нам не нужна их любовь, нам нужен их страх, страх даже помыслить нам навредить!
Кого спасать,гидру,которая всеми силами хочет уничтожить Россию?Однозначно уничтожить источник фашизма!