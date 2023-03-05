Обучавшийся в Британии украинец рассказал, как его бросили без оружия

Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS Обучавшийся на военной базе Воркоп в Великобритании пленный военнослужащий Украины Евгений Крикливый сообщил, что после возвращения на Украину его отправили на фронт без вооружения.
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS Обучавшийся на военной базе Воркоп в Великобритании пленный военнослужащий Украины Евгений Крикливый сообщил, что после возвращения на Украину его отправили на фронт без вооружения.
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