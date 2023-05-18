Военное обозрение

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Пресс-секретарь Белого дома прервала пресс-конференцию на вопросе о том, как Байден оценивает выводы следствия об отсутствии связей Трампа с Россией

Пресс-секретарь Белого дома прервала пресс-конференцию на вопросе о том, как Байден оценивает выводы следствия об отсутствии связей Трампа с Россией

В ходе брифинга пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер был задан вопрос относительно итогов расследования так называемых связей Дональда Трампа с Россией.

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