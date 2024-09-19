Актер Миронов: кинопарк "Москино" даст мощный толчок для развития российского кино

Благодаря кинопарку "Москино" киноиндустрия получила возможность профессионально, масштабно и удобно снимать любой материал для широкой аудитории, заявил актер театра и кино, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
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