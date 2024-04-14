Они вместе работали над сериалом "Задача трёх тел", а потом один отравил другого. Теперь его ждёт смертная казнь

О сериале Netflix "Задача трёх тел" сейчас говорят все — и не только из-за сюжета на экране, а из-за реальной драмы: юрист и руководитель команды, работавшей над ним, Сюй Яо убил продюсера-миллиардера Линь Ци, причём изощрённым способом.