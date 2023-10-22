Глава Минобороны Италии призвал к соразмерному ответу Израиля на нападение ХАМАС

Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!

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demyr150648

Да, постоянно иметь пятую колонну и змею за пазухой неразумно. Они все жалуются на гонения, фальшивый холокост и мировые несчастья. Но - это ложь. И гнали их многократно из многих и многих стран не напрасно. Но гоям это знать не надо. Решение еврейского вопроса необходимо, ведь революция и война - заезда иуды. Суть иденой опры евреев - иудаизм не меняется, а значит - все будет повторяться. Верить им нельзя. Уменя такое чувство, что наступает момент перехода количества в качество. И этим качеством может стать мир без иудейского засилья.