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Глава Минобороны Италии призвал к соразмерному ответу Израиля на нападение ХАМАС

Глава Минобороны Италии призвал к соразмерному ответу Израиля на нападение ХАМАС

Руководитель итальянского министерства обороны Гуидо Крозетто в ходе беседы с журналистами призвал к соразмерному ответу Израиля на нападение палестинского исламистского движения ХАМАС.

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Комментарии
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Иван Захава
Давно пора понять, Россию и нас всех спасут только черта оседлости и поражение в правах «избранных» жида -масонов!!!! Не дураки были наши деды и прадеды! Придумали это не по дуре, а из опыта тысячелетнего общения с этим «избранным» народом!
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15 час.
d
demyr150648
Да, постоянно иметь пятую колонну и змею за пазухой неразумно. Они все жалуются на гонения, фальшивый холокост и мировые несчастья. Но - это ложь. И гнали их многократно из многих  и многих стран не напрасно. Но гоям это знать не надо. Решение еврейского вопроса необходимо, ведь революция и война - заезда иуды. Суть иденой опры евреев - иудаизм не меняется, а значит - все будет повторяться. Верить им нельзя.  Уменя такое чувство, что наступает момент перехода количества в качество. И этим качеством может стать мир без иудейского засилья.
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14 час.

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