SHOT: «Ветераны России» потребовали проверить пост художника Шевелева об СССР

Активисты организации «Ветераны России» обратились к Генеральной прокуратуре и Следственному комитету РФ с просьбой проверить публикацию художника-иллюстратора Павла Шевелева на предмет нарушения статьи о реабилитации нацизма.
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