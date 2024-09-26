Анонсирована атмосферная игра в духе творчества Тима Бёртона с графикой из настоящей глиныКомпания Fast Travel Games и студия MoonHood анонсировали приключенческую игру The Midnight Walk, выполненную в духе творчества режиссера Тима Бёртона (Tim Burton).
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