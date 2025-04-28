Волонтёры помогают смолянам проголосовать за объекты благоустройства

Голосование продлится до 12 июня. Рассказываем, где находятся точки с волонтёрами в Смоленске Проголосовать за объекты для благоустройства в Смоленской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году помогут волонтёры.