Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Волонтёры помогают смолянам проголосовать за объекты благоустройства

Волонтёры помогают смолянам проголосовать за объекты благоустройства

Голосование продлится до 12 июня. Рассказываем, где находятся точки с волонтёрами в Смоленске Проголосовать за объекты для благоустройства в Смоленской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году помогут волонтёры.

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