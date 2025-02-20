«На первом месте − деньги!» Сбежавшая на Запад «звезда» разозлила украинцев безразличием к своей родине

Украинский исполнитель Потап, который с момента начала спецоперации сбежал из Украины за границу и там ведет свою творческую деятельность, в очередной раз доказал, что не планирует возвращаться на родину, пишет украинское агентство УНИАН.
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