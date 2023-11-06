Ученые недооценили масштаб вспышки: почему ярко-алое северное сияние испугало русских

В Санкт-Петербурге наблюдали красное северное сияние. Рассказываем, что об этом известно. Учёные рассказали о недооценке мощности солнечной вспышки, вызвавшей сильнейшую магнитную бурю и полярные сияния в необычных местах.
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