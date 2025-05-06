Split Fiction достигла продаж в 4 млн копий и оказалась большим успехом для EAПо словам EA, у Split Fiction был “чрезвычайно успешный запуск”, поскольку последняя кооперативная приключенческая игра от Hazelight Studios была продана тиражом около 4 миллионов копий.
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