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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Split Fiction достигла продаж в 4 млн копий и оказалась большим успехом для...

Split Fiction достигла продаж в 4 млн копий и оказалась большим успехом для EAПо словам EA, у Split Fiction был “чрезвычайно успешный запуск”, поскольку последняя кооперативная приключенческая игра от Hazelight Studios была продана тиражом около 4 миллионов копий.

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