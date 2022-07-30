Стало известно, за сколько Россия восстановит разрушенный Мариуполь

Правительство России приняло новый план по масштабному строительству в Мариуполе и его окрестностях. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что восстановить город совершенно реально за три года.
Правительство России приняло новый план по масштабному строительству в Мариуполе и его окрестностях. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что восстановить город совершенно реально за три года.
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