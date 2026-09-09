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Живая Кубань

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Семь часов ада: хроника кошмарной ночи в Новороссийске. Погибли мирные жители, десятки пострадали. Разрушены дома, храм и детский сад

Семь часов ада: хроника кошмарной ночи в Новороссийске. Погибли мирные жители, десятки пострадали. Разрушены дома, храм и детский сад

Семь часов ада: хроника кошмарной ночи в Новороссийске. Погибли мирные жители, десятки пострадали. Разрушены дома, храм и детский садПортовый город Новороссийск пережил страшную ночь.

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