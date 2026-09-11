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Кудашов об 1:3 от «Нефтехимика»: «Автомобилисту» не хватало остроты, действовали очень прямолинейно»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче против «Нефтехимика» со счетом 1:3.

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