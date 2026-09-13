Судьбоносный саммит: Лидеры автономий обсудят будущее Великобритании

Судьбоносный саммит пройдёт в понедельник, 14 сентября, в Кардиффе. Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии соберутся для подписания соглашения, способного создать импульс для распада Великобритании, сообщает The Telegraph.
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