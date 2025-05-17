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LentaMsk.RU

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В 2030 году в России отметят 300 лет со дня рождения полководца Суворова

Российский лидер поручил правительству в течение шести месяцев сформировать организационный комитет, ответственный за подготовку и проведение торжественных мероприятий, которые должны включать культурные, образовательные […] The post В 2030 году в России отметят 300 лет со дня рождения полководца Суворова first appeared on LentaMsk.

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