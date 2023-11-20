В РАН назвали разрушительными последствия евромайдана на Украине

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский в беседе с «Известиями» рассказал о том, что события евромайдана, начавшиеся 21 ноября 2013 года, принесли государственности Украине.
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