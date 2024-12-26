Indiana Jones and the Great Circle признана игрой с лучшей графикой на ПК в 2024 году по версии DSOGamingIndiana Jones and the Great Circle не только получила звание GOTY в открытом голосовании Gamescom, но и взяла награду как самая красивая игра года на ПК.
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