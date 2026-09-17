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Царьград

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"Зенит" подписал контракт с американцем Ледлумом до 2027 года

"Зенит" подписал контракт с американцем Ледлумом до 2027 года

Баскетбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга заключил контракт с 25-летним американским форвардом Крисом Ледлумом до конца сезона-2026/27 с опцией продления.

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