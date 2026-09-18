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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каблуков о выборах в Госдуму: «Если есть право выбора, им надо воспользоваться. Я голосовал в Московской области, в хоккейном плане здесь идет большое развитие»

Олимпийский чемпион Илья Каблуков  высказался об участии в выборах. С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы.

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