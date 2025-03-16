Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором она призвала игнорировать враждебные действия Румынии, совершаемые под эгидой НАТО и ЕС.