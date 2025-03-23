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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер Мичигана Дмитрий Федосеев: «Влад Голдин был на высоте»

Мичиган прошел в стадию Свит-16, где сыграет с Оберном, считающимся одним из претендентов на титул в этом году.

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