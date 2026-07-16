Мужчина в метро «захотел познакомиться с девушкой» и оказался в милиции

В Минске сотрудники милиции задержали 46-летнего жителя Минской области после инцидента в метро. По данным МВД, мужчина подсел к двум девушкам-подросткам, прикасался к одной из них без её согласия, а после того как школьницы отошли в другой конец вагона, продолжил демонстрировать им непристойные жесты.