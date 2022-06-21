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449 л.с., пробег 1315 км на полном баке, разгон до 100 км/ч за 5,3 с, 2 кВт звука, 6 мест и 5,2 метра дины. В Китае представлен кроссовер Li Auto L9, и он уже вызвал небывалый ажиотаж

449 л.с., пробег 1315 км на полном баке, разгон до 100 км/ч за 5,3 с, 2 кВт звука, 6 мест и 5,2 метра дины. В Китае представлен кроссовер Li Auto L9, и он уже вызвал небывалый ажиотаж

В Китае представлен очень интересный кроссовер – Li Auto L9. Это не просто большой, а очень большой автомобиль – длина составляет 5218 мм, а колесная база – 3105 мм.

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