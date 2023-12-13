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Позитив для оптимистов

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Что везут танкеры из России в США?

Что везут танкеры из России в США?

  Много шума на Украине наделал декабрьский приход танкера из Новороссийска в США, которые запретили еще в прошлом году импорт нефти и нефтепродуктов из России.

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