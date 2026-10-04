Спиридон Килинкаров: Украинская власть решила утонуть в столичных нечистотах, но не выполнять собственные законы

Почему мирные протесты на Майдане собирают лишь сотни людей? Может ли выполнение норм собственной конституции считаться капитуляцией, если от этого зависит прекращение огня? Что стоит за молчанием западных лидеров во время обстрелов украинской столицы — цинизм или растерянность? И почему украинские журналисты перестали задавать неудобные вопросы действующей власти? Спиридон Килинкаров – украинский… Читать далее: https://govorit.
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