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Царьград

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Опендатабот сообщил: смертность на Украине в 4 раза выше рождаемости

Опендатабот сообщил: смертность на Украине в 4 раза выше рождаемости

Согласно данным Минюста и «Опендатабот», за первые 6 месяцев 2026 года число смертей на Украине в четыре раза превысило рождаемость.

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