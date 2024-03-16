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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот это уже РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА РОССИИ. Но ОНИ ждут, что ПУТИН ударит по Украине.Поэтому надо НАШИМ ПОДУМАТЬ НО КОМУ БИТЬ...Путин блефует?
  • tatyanadavydkina
    Когда эти идиотки будут про их зомбирование рассказывать тут главное в жалость не упасть. Госизмена она бывает и черн...Чернильные и огне...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43115630351/Britanskiy-korpus-gotov-k-vyisadke-v-Odesse-Kak-tolko-russkie-bu...Путин блефует?

Выборы президента. Главное

Выборы президента. Главное

В России прошел первый из трех дней выборов президента. Главное о ходе голосования — в материале РБКФото: Максим Шеметов / ReutersГлавное к 21:00 мскПервый из трех дней голосования завершился во всех регионах страны.

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