Выборы президента. Главное

В России прошел первый из трех дней выборов президента. Главное о ходе голосования — в материале РБКФото: Максим Шеметов / ReutersГлавное к 21:00 мскПервый из трех дней голосования завершился во всех регионах страны.
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