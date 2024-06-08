Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена сразу в четырех областях Украины: Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской.