Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена сразу в четырех областях Украины: Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской.
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