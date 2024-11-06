Астрономы назвали "суперголодную" чёрную дыру

Группа астрономов с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) обнаружила в ранней Вселенной сверхмассивную черную дыру, которая, судя по всему, питается со скоростью, намного превышающей теоретический предел.
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