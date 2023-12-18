Общественная палата Самары подвела итоги уходящего года

Расширенное заседание общественного органа состоялось в здании городской администрации.В своем выступлении председатель Общественной палаты представил подробный отчет о проделанной работе в течение текущего года.
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