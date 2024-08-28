Челябинский губернатор Текслер анонсировал серийное производство дронов

Челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал в регионе серийное производство дронов. Об этом он заявил во время посещения экспозиции выставки специализированной и дорожной техники «СпецМашЭкспо-2024», организованной при поддержке Минпромторга РФ.