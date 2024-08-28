Челябинский губернатор Текслер анонсировал серийное производство дронов

Челябинский губернатор Алексей Текслер анонсировал в регионе серийное производство дронов. Об этом он заявил во время посещения экспозиции выставки специализированной и дорожной техники «СпецМашЭкспо-2024», организованной при поддержке Минпромторга РФ.
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