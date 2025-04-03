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«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек

«Копится энергия». Когда в Японии ждут мегаземлетрясение, способное погубить 300 тысяч человек Ирина ВальковаЯпония, находящаяся в Тихоокеанском огненном кольце, неизменно сталкивается с угрозой природных катастроф, среди которых землетрясения занимают одно из ведущих мест.

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