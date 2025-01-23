Синоптики пообещали небольшой снег в конце января. Очень-очень ждеееем!❄️❄️❄️ Чтобы не забыть как вообще выглядят зимние осадки в городе-спутнике установили памятник СНЕГУ.
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Синоптики пообещали небольшой снег в конце января. Очень-очень ждеееем!❄️❄️❄️ Чтобы не забыть как вообще выглядят зимние осадки в городе-спутнике установили памятник СНЕГУ.