🏆Все на матч! Поддержим команду "ДИЛЕТАНТЫ" Завтра состоится первый игровой день финального этапа Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы⚽️ 🏟 Михайловка 🗓 22-24 марта 2024 г.
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🏆Все на матч! Поддержим команду "ДИЛЕТАНТЫ" Завтра состоится первый игровой день финального этапа Чемпионата Волгоградской области по мини-футболу среди команд 2 группы⚽️ 🏟 Михайловка 🗓 22-24 марта 2024 г.