Linekong Interactive приобрела 43 BTC и 848 ETH

В первой половине 2024 года Linekong Interactive, публичная компания на Гонконгской фондовой бирже, объявила о своих финансовых результатах, раскрывающих значительные инвестиции в интернет-технологии третьего поколения, особенно в секторе криптовалют.
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