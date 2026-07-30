Макарова объяснила, почему аллергия на грудное молоко исключена

Светлана Макарова из НМИЦ здоровья детей Минздрава России на пресс-конференции объяснила, что аллергия у младенцев не может быть на грудное молоко, а только на белки из пищи матери, и посоветовала сохранять разнообразие в рационе при грудном вскармливании.