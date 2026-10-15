В конце сентября цены на огурцы в России упали на 3,7% в годовом сравнении, достигнув 123,7 рубля за килограмм, сообщил Дмитрий Востриков из Руспродсоюза.
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