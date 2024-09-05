Кадровые перестановки на Украине могут стать поводом для беспокойства американских властей

Увольнение нескольких украинских глав ведомств вызывает волнение у Вашингтона.Представители администрации США заявили, что кадровые перестановки в правительстве Украины могут стать причиной для беспокойства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии