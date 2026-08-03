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Царьград

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"Это далеко от нормального": на Украине ввели ограничения на продажу топлива на АЗС

"Это далеко от нормального": на Украине ввели ограничения на продажу топлива на АЗС

Украинские и русские эксперты оценили ситуацию, и во что она может вылиться. На Украине начали вводить лимиты на отпуск топлива: в основном это 50–100 литров за одну заправку, прежде всего такое правило действует на трассовых АЗС.

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