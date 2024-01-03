Как в “Гарри Поттере”: в Ульяновске произошло сражение на римских свечах

Эпичная битва попала на камеру смартфона, а видео облетело весь Интернет.На опубликованных кадрах можно увидеть, как в одном из дворов Ульяновска, как минимум четыре человека вооружились римскими свечами и стали стрелять друг в друга искрами.
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