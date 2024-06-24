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Спаллетти о голе Италии на 98-й: «Веришь до последней секунды – таков сейчас футбол»

Спаллетти о голе Италии на 98-й: «Веришь до последней секунды – таков сейчас футбол»

Итальянцам удалось сравнять счет благодаря голу на 8-й добавленной минуте. Благодаря этому они вышли в плей-офф Евро-2024.

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