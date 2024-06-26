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Владимирские новости

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Жители Владимирской области собирают крышечки для благотворительного проекта

Жители Владимирской области собирают крышечки для благотворительного проекта

Все пластиковые крышечки из-под питьевых напитков, которые жители Владимирской области несколько месяцев подряд собирали и сдавали на акциях, проводимых региональным оператором по обращению с ТКО компанией ООО «Хартия», а также в школах и детских садах, были доставлены на комплекс по сортировке отходов в Москве.

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