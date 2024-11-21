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Всё о разводах

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О чем мечтает каждая третья женщина?

О чем мечтает каждая третья женщина?

«Когда мою маму спрашивали, о чём она мечтает сильнее всего, она отвечала: «Поспать!» Я была ребёнком и искренне не понимала, как это можно спать, когда вокруг столько всего интересного! Я тогда и не предполагала, что возможность вволю поспать детством и закончится.

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